معسكر دولي بالبرازيل لمنتخب الناشئين للكرة الطائرة استعداداً لبطولة العالم بالأرجنتين

غادرت بعثة المنتخب الوطنى للناشئين تحت ١٩ سنة القاهرة مساء اليوم متوجهة إلى البرازيل للانتظام في معسكر دولي يتخلله سلسلة مواجهات ودية قوية استعداداً لبطولة العالم المقبلة بالأرجنتين.

ومن المقرر ان يرأس البعثة في كأس العالم بالأرجنتين الإعلامي عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الطائرة وتضم البعثة بيرسي اونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى سعد المدرب العام وعمرو محمد طه طبيباً للمنتخب وسعيد أحمد جلال محلل فني.

وتضم القائم الدولية ١٢ لاعبًا، وهم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وامير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفي وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبدالفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.

من جانبه أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب الناشئين يملك عناصر مميزة وكلنا ثقة في هولاء اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة خلال المشاركة في بطولة العالم بالارجنتين.

واعترف مخلوف أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر يسير في الطريق الصحيح والنتائج في تحسن ونأمل في تحقيق نتائج للبعثة المصرية ببطولة العالم رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من جانب العديد من الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي.