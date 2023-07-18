بطريرك الكنيسة السريانية يفتتح دورة دراسية لإعداد الشمامسة.. صور

افتتح اليوم مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع البطريرك، دورة دراسية لإعداد الشمامسة وتقيمها تحت عنوان "اكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية” وجاء ذلك معرة صيدنايا.

يشمل برنامج الدورة تعليم اللغة السريانية والطقوس الكنسية بالإضافة إلى دروس في الكتاب المقدس بإشراف نيافة المطران مار يعقوب باباي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني ورهبان الدير. كما تتيح الإكليريكية الفرصة للمشاركين من مختلف الأبرشيات في سورية لمشاركة في سهرات روحية وأعمال تطوعية ومسابقات كتابية.



