هبوط الذهب بعد إعلان الحكومة خطة تعظيم الدخل من الدولار

استكمل الذهب في مصر تراجعه التدريجي الذي يسيطر عليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن توقفت أسعار الذهب العالمية في الارتفاع منذ بداية الأسبوع لتتداول في تحركات عرضية، من جهة أخرى يستمر تراجع الطلب المحلي في تهدئة الأسعار خلال الفترة الحالية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2165 جنيها للجرام وذلك بعد أن افتتح جلسة يوم أمس عند المستوى 2175 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيها وفق جولد بيليون

وأشار تقرير جولد بيليون اليوم ، الفترة الحالية تشهد حالة من الارتفاع في أسواق الذهب المحلية وذلك منذ اعلان الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى وضع مخطط لتعظيم الدخل الدولار إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

تسبب هذا في تراجع سعر الدولار في السواق الموازية وقد انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب حيث يعد سعر صرف الدولار أحد عوامل تسعير الذهب في مصر، بالإضافة إلى هذا فإن تصريح الرئيس المصري الأخير بخصوص أن سعر الصرف أمن قومي قد زاد من ثقة الأسواق في الوضع الحالي وعمل على تهدئة الأسواق.

الارتفاع الأخير في سعر الذهب في السوق العالمي لم يتم تسعيره بشكل واضح في السوق المحلي بسبب العوامل التي أشرنا إليها، ووجدنا أن سعر الذهب عيار 21 قد فشل في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام بشكل ناجح، الأمر الذي دفعه إلى التراجع.

هذا وقد صدر عن الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب مما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.

أيضاً تزايد كميات الذهب الواردة من الخارج وفقاً لمبادرة واردات الذهب بدون رسوم قد ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض المحلي في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للطلب وبالتالي أثر هذا سلباً على أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تتداول أسعار الذهب الفورية في نطاق تداولات عرضي منذ نهاية الأسبوع الماضي بين مستويات 1950 – 1965 دولارا للأونصة، واختراق أي من المستويين يفتح مجال جديد لحركة الذهب، ولكن الذهب يحتاج حالياً لحافز جديد للحركة.

اختراق المستوى 1965 دولار للأونصة بشكل ناجح يفتح الباب لمستويات لمنطقة مقاومة 1975 – 1980 دولارا للأونصة ومن بعدها يعود للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

بينما كسر منطقة الدعم بين 1942 – 1950 دولارا للأونصة يفتح الباب لمزيد من الهبوط حتى مستويات 1930 دولار للأونصة.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية فقد تداولات أسعار الذهب تحت المستوى مناطق المستوى 2175 جنيها للجرام عيار 21 وهو ما يفتح الباب لمزيد من التراجع في الأسعار حتى منطقة 2150 – 2155 جنيها للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 جنيها للجرام.

في حالة وصول السعر إلى مناطقة 2130 جنيها للجرام ستبدأ الأسواق في إعادة التقييم للأسعار كونها مناطق مناسبة للشراء.