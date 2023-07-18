حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبى بالدرب الأحمر

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قد ألقت القبض على 3 أشخاص، حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية")، وبمناقشتهم أقر اثنين منهم بإتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها (لأحد الأشخاص – مقيم بإحدى الدول) بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى إستيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع على النحو المشار إليه، وذلك بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) “تم ضبطه”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.