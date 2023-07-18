«عبدالغفار»: تقديم 464 ألف خدمة طبية وتنظيم الأسرة ضمن «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 464 ألفا و54 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الاثنين 17 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس تضمنت 15 ألفا و823 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفا و807 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2311 طفلا، فيما قدمت 50 ألفًا و527 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الحملة قدمت أمس 4 آلاف و969 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و868 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2494 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ20 ألفا و761 مواطنا.

وقال «عبدالغفار»، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 18 ألفا و818 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس، بلغ 12 ألفا و386 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار»، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 77 ألفا و895 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 81 ألفا و107 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 130 ألفا و920 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار»، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس 3 آلاف و368 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار»، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 59 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».