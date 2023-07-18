إصابة شخصين في إنقلاب سيارة محملة سولار أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

أصيب شخصين في حادث إنقلاب سيارة محملة بالسولار أعلي الطريق الأوسطي بعد كارتة أكتوبر إتجاه البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إنقلاب سيارة محملة بالسولار أعلي الطريق الأوسطي بعد كارتة أكتوبر إتجاه البدرشين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محملة بالسولار اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.