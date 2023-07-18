إزالة 1141 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بقرى الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 1141 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق الموجة ألــ 21 لإزالة التعديات حتى الآن، والتى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن حالات التعديات التى تمت إزالتها خلال الموجة 21، جاءت بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن ومسئولي جهات الولاية المختلفة من جانب وقوات الشرطة من جانب آخر، لافتاً إلى أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والملكيات الخاصة تتضمن ثلاثة مراحل، انتهت المرحلتان الأولى والثانية منها، وجار العمل بالمرحلة الثالثة التى انطلقت بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 430 حالة، بواقع 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 متر مربع، بمختلف جهات الولاية، وإزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة نفسها، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، مشيراً إلى أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بمساحة 11 فداناً، و17 قيراطاً، و8 أسهم.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 505 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بواقع إزالة 173حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 24351 متر مربع، وإزالة 18 حالة تعد بالزراعة، بمساحة 459 فداناً، و12 قيراطاً، و15 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بجانب إزالة 314 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية "ملكيات خاصة"، بمساحة 14 فداناً، و 14 قيراطاً، وسهمين، شملت مختلف مراكز المحافظة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه خلال المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات، الجاري العمل بها، تم إزالة 206 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي الدولة والملكيات الخاصة، منذ انطلاقها بداية الأسبوع حتى الآن، بواقع إزالة 51 حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 23842 متر مربع، وإزالة عدد 26 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 110 فداناً و 4 قراريط من أملاك الدولة، بجانب إزالة 129حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية "ملكيات خاصة"، على مساحة عدد 5 فدان، وقيراطين، و21 سهماً.

وشدد المحافظ، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة الـ 21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة بالأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.

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