"ضربها بشومة".. مقتل ربة منزل على يد زوجها في الخانكة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض مقتل ربة منزل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية. واوضحت مديرية الامن انه تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها قام بقتلها بضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام.

والقى القبض على الزوج واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تخلص من أداة الجريمة بالقاءها في الطريق العام.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها أثر التعدي بالة حاده "شومة" وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها والقى القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.