إحياء المسرح الكنسي.. موعد انطلاق مهرجان "راشي للفنون" في نسخته الثالثة

ينطلق مهرجان راشي للفنون في نسخته الثالثة في 29 سبتمبر القادم ليستمر لمدة خمس أيام متتالية على خشبة مسرح راشي بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار جرجس، حيث يأتي المهرجان تحت رعاية الانبا هيرمينا أسقف عام شرق الإسكندرية.



ومن المقرر مشاركة أكثر من عشرة فرق فنية مسرحية في المهرجان، متطلعين إلى عرض موهبتهم وتطويرها، لتأهيلهم للدخول إلى عالم الفن، ويأتي المهرجان بحضور لجنه تحكيم مشكلة من كوكبة كبيرة من نجوم الفن لتقيم وارشاد الفرق المشاركة.

ويقول المخرج كرم أنور مدير المهرجان في تصريحات خاصة لـ “البوابة": "نهدف من خلال مهرجان راشي تسليط الضوء على الكوادر الفنية وإرجاع المسرح الكنسي إلى سابق عهده؛ ليكون منارة للفن المصري كما كان، ونحن نساعد الكوادر الفنية على ظهورها أكثر ومساعدتهم في دخول عالم الفن."

وتابع قائلاً: "وذلك عن طريق طرق عدة أبرزها فحص توصيات لجنه التحكيم للمهرجان، لنطلق بعد ذلك ورش تمثيل واخراج ندرس بها هذه التوصيات، ونقدم ورش بشكل مستمر ويستمر ذلك حتى بعد انتهاء المهرجان ونظل على أتصال بالفرق والمشاركين بالمهرجان لتقديم لهم كافة المساعدة والدعم الفني لهم"



شروط المشاركة

ونشر القائمين على المهرجان شروطاً للمشاركة وهي الاتي:



- يوضع فى الاعتبار أن يقدم العرض قيمة إنسانية أخلاقية بعيدة عن التوجيهات السياسية والدينية واستخدام خشبة المسرح فى غير أهدافها.



- يجب أن نبتعد عن السطحية وأن يكون العرض خالي من أي ألفاظ أو إيماءات خارجة عن اللباقة والآداب العامة وفى حالة الإخلال بهذا البند لن يتم تقيم العرض حيث أن من أهداف المسرح فى البداية هى تهذيب الذوق وتوصيل الرسالة السامية.

- فى حالة استخدام اللغة العربية الفصحى فى العمل يجب ضبط قواعد اللفة العربية تشكيلاً ونطقا.

- الالتزام بالزمن المحدد لكل عرض من العروض وإذا تجاوز العرض المدة المحدد يتم خروج العرض من التقييم.



- ضرورة وضع أسم المؤلف على النص، وفى حالة الإعداد يوضع أسم المؤلف الأصلي والمعد او الإشارة إليه، وفي حالة اكتشاف أن النص تم ثم نسبته إلى غير مؤلفه؛ أو فى حالة ادعاء التأليف يلغى العرض تماماً، وإن تم عرضه لن يتم تقيمه.





المخرج كرم أنور













