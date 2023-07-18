في الإجازة الصيفية.. قصور الثقافة تقدم عروضا فنية وفعاليات لذوي الهمم بأسيوط

يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشملت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الموسيقي والكورال بمشاركة عناصر من ذوي الهمم، حيث شاركوا بالغناء والعزف، ويأتي ذلك في إطار دمج ذوي الهمم في الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، كما واصلت الفنانة ميادة شريت في إقامة ورش الطباعة بالاستنسل.

كما أقيمت ورشة أشغال فنية لتعليم التطريز للفتيات رواد القصر للفنانة سوسن سيد، والتي قامت بتدريب الفتيات علي الغرز المختلفة، وتناولت ذلك بالشرح العملي والنظري، أعقبها استمرار ورشة الفنون التشكيلية للفنان إبراهيم حسين بعنوان أهلا العام الهجري الجديد بمناسبة قرب حلوله، وشارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم، شملت موضوعات الهجرة النبوية، كما استكمل بعض الأطفال لوحاتهم الخاصة بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وثورة 23 يوليو، وقام بعمل رسومات فنية تعبر عن هذه المناسبات المهمة.

وفي سياق متصل عقد القصر، ورشة حكي للأطفال قدمتها هبة عبود بعنوان "مفهوم الحفاظ على المياه وترشيد الإنفاق"، بجانب مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر.

كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة للمايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على الآلات الموسيقية، والمقامات الصوتية المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الأطفال المختلفة.

وقدم القصر ورشا فنية أيضا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى الهجرة النبوية، واستمرت ورشة الفنون الشعبية تدريب الفنان خالد نصر، كما أقيمت ورشة أشغال فنية للفنانة نهال عصام الدين فتحي وتعليم الأطفال عمل اشكال جمالية بإعادة تدوير خامات البيئة.

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