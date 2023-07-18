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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4.5 طن مقطعات دواجن وكبدة وأسماك مملحة ولحوم فاسدة بـ3 مناطق بالجيزة

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الادمي
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٤.٥ طن مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة واسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشملت الضبطيات  ٢٨٦٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلي ضبط ٢٥٠ كجم مفروم دواجن ومقطعات دواجن  بثلاجة بالبدرشين، وضبط ١٢٥٠ كجم  مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠٠ كجم اسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة  بمخزن بالمنيب، وضبط ٧٥٠ كيلو كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بحي امبابه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٥ محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط ٤ ٥ طن مقطعات دواجن وكبدة واسماك مملحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي البدرشين الوراق إمبابة محافظة الجيزة