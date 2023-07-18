«وكيل الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية.. أكدت أن الظلام مصيره الزوال

هنأ المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن الهجرة النبوية جسدت أروع الأمثلة في الاصرار والعمل والتضحية والايمان برسالة الحق عز وجل.

واضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأنه في هذا المناسبة الدينية نستلهم العديد من القيم السامية، في اليقين بالنصر مهما كانت الصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار، منوهًا إلى أن الهجرة برهنت بشكل قاطع بأن الحق سينتصر علي الباطل، وأن الظلام مهما طال فإن مصيرة الي زوال والصبح قادم لامحالة.

وتابع أبوشقة أن الايمان بالهدف يحتاج الي عزيمه صارمه على تحقيق النجاحات، وأن الدولة المصريه تثير بها عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، وتنفيذ الخريطة الاستراتيجية لبناء الدولة العصريه الحديثة، وأن إرادة المصرية قادرة على قهر التحديات التي تواجه الوطن في سبيل تحقيق رسالته في التنميه والبناء والاستقرار.

ودعي ابوشقه إلى التوحد خلف القياده السياسية، لبلوغ الهدف الاسمي في بناء دولة عصرية حديثة، تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.