"القومي للمسرح" يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي للعمل الأول

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء لجنة تحكيم النص المسرحي للعمل الأول والتي أطلق عليها في الدورة السادسة عشرة اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه .

وتتكون اللجنة من د.عصام الدين ابو العلا "رئيساً "، وعضوية كل من : د.أيمن عبد الرحمن، د.ياسر علام ، ومقرر اللجنة أ.خالد الطويلة، ويتسابق في تلك المسابقة حوالي ( 167 ) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص الغير مطابقة.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.