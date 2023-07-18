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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حذرت منظمة تراقب المحتوى على الإنترنت من خطورة استعمال الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد بصرية تبدو واقعية للغاية تظهر أوضاعا جنسية مزعومة على الأطفال

وقالت منظمة The Internet Watch Foundation (IWF)إنها عثرت بالفعل على صور واقعية بشكل مذهل، أنتجها الذكاء الاصطناعي بحيث لا يتمكن كثيرون من التمييز بينها وبين الصور الحقيقية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضافت أنها  حققت في صفحات على الإنترنت جرى الإبلاغ عن بعضها عن طريق مستخدمين أظهرت صورا لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات وذكرت أن هذا الأمر يضع الأطفال الحقيقيين في حالة من الخطر.

وتعرف منظمة (IWF)نفسها بأنها منظمة معنية بإيجاد وحذف المحتوى على الإنترنت الذي يظهر الانتهاكات الجنسية للأطفال.

ودعت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، سوزي هارغريفز، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للتعامل مع القضية باعتبارها ذات أولوية قصوى عندما تستضيف بريطانيا قمة عالمية عن الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من العام الجاري.

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