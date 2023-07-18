مواعيد مباريات اليوم.. 7 مواجهات في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة فيودوري المؤتمر الأوروبي.



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



بالزان X دومزال – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



ستروجا ترم لوم X زالجيريس فيلنوس – الساعة 6 مساء

فلورا تالين X راكوف – الساعة 8 مساء

شيريف تيراسبول X فيتورول كونستانتا – الساعة 8 مساء

ذا نيو سينتس X هاكن – الساعة 9 مساء

زرينيسكي موستار X أيرارتو – الساعة 9 مساء

باتي بوريسوف X بارتيزاني تيرانا – الساعة 9 مساء

بريدابليك كوبافوخور X شامروك روفرز – الساعة 10:15 مساء



مواعيد مباريات ودية



أياكس أمستردام X شاختار – الساعة 3 عصرا

ستينباخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء

فالنسيا X نوتينجهام فورست – الساعة 8 مساء