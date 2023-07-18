مرتضى منصور: أعذر جماهير الزمالك لغضبها من خسارة الألقاب هذا الموسم

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه يقدر ويعذر جماهير النادي الأبيض في رد فعلها الغاضب تجاه الإدارة وذلك بعد خسارة العديد من الألقاب المحلية والإفريقية هذا الموسم.

وقال منصور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، النادي مر بظروف صعبة إدارية ومالية منعت الفريق من اعتلاء منصات التتويج كما حدث في الموسم الماضي، وسنحاول تصحيح المسار في الفترة المقبلة والموسم الجديد.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.