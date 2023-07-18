رئيس الزمالك: مفيش فلوس تكفي للتعاقد مع بن شرقي وإمام عاشور

رد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على طلبات جماهير النادي الأبيض بالتعاقد مع إمام عاشور وأشرف بن شرقي استعدادا للموسم الجديد.

وقال منصور في تصريحات صحفية، مفيش فلوس في خزينة الزمالك تكفى للتعاقد مع إمام عاشور وبن شرقي، وحسابات النادي بالبنوك محجوز عليها من قبل ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.