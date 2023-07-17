مسرحية "أمادو" لمحمد زناتي تختتم عروضها بثقافة الأقصر

اختتم العرض المسرحي "أمادو" اليوم الإثنين، ليالي عرضه بقصر ثقافة الطود بالأقصر، وسط حضور جماهيري كبير، وبوجود لجنة المشاهدة المكونة من: الكاتب المسرحي الشاذلي فرح، والدكتور أحمد خليفة، والمهندس محمود جمال، وعصمت سعفان المقرر، ومنال محمد رئيس قسم الدراسات والبحوث.

العرض للكاتب المسرحي والشاعر محمد زناتي، ألحان حسام حسنى، استعراض إسلام مصطفي زيان، ديكور وملابس ومسكات هاني محمد، وإخراج أشرف النوبي الجنوبي.

تدور أحداث العرض عن أمادو ابن قبيلة الماساي بأفريقيا وصراعه مع إخوته من أجل الميراث مما يضطره لترك القبيلة والترحال ويقابله في رحلته داخل الغابة الأرنب ويرافقه أصدقاءه من الحيوانات وتدور أحداث كثيرة ومغامرات تؤكد من خلال الدراما المكتوبة إعلاء قيم الحق والخير والجمال لينتصر أمادو في النهاية ويقر من أخطئ بخطئه والعرض دعوة لمشاهديه بالتمسك بهذه القيم النبيلة وإعلائها.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.