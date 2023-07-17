حقيقة بيع نادي الزمالك.. القانون "يمنع" والمستثمر الإماراتي" ينفى"

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن نية رجل أعمال إماراتي في شراء نادي الزمالك، وذلك لدعم النادي ماديا وعودته لمنصات التتويج مرة أخري.

ويحمى قانون الرياضة الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة من البيع، ويمنح القرار للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهة الإدارية بالوزارة للموافقة على انشاء شركات مساهمة، على أن يمتلك النادي 51% من الأسهم والمستثمر 49% وهو ما يعنى استحالة بيع أو تغيير أسم أو نقل مقرات الأندية الحكومية ومنها الزمالك لاى مستثمر عربي.

من جانبه نفى خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي والعاشق للزمالك والذى زار النادي من قبل، نيته في شراء أسهم من نادي الزمالك أو الاستثمار داخل النادي الأبيض.

وأوضح حبتور، أكن كل حب واحترام لمصر وجميع المؤسسات بها، لكنى لا أنوى شراء أو الاستثمار في نادي الزمالك، ولم أتقدم بطلب من هذا النوع، وبكل بساطة كرة القدم ليست من أولوياتي في الاستثمار، لاننى أفضل الاستثمار في المجالات التي أعشقها وأرغب فيها.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.