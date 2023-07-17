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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل عقب سقوطه خلال لهوه أمام منزله في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه؛ وذلك بعد سقوطة من أعلى سيارة نقل خلال لهوه عليها أثناء توقفها امام منزله، وارتطم رأسه بالرصيف، مما تسبب في اصابته بنزيف حاد بالمخ تسبب في وفاته.

 كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ  لمامور لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول الطفل "محمد.أ.ح.ا"، عمر ٤ سنوات ومقيم طرف أسرته ببندر المطرية "جثة هامدة"،  إثر إدعاء سقوط من علو. 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية الى المستشفى  وبالفحص وسؤال والديه 39 عامًا سائق، و" فاطمة.ا.م.أ"، 26 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان قررا حال لهو نجلهما أعلى سيارة ربع نقل خاصتهما متوقفه أمام المنزل سكنهما اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطمت رأسه بالرصيف، مما أدى إلى وفاته في حينه ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المطرية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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