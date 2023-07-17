وزير الصحة يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقنا لمناقشة مطالبهم

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، بحضور عددًا من قيادات الوزارة المعنيين، وذلك حرصًا على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تتفيذها في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على العمل على زيادة أعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية في المنشآت الطبية في المحافظة تلبية لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات للمرضى.



ورافق الوزير الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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