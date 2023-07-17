أمريكية توثق رحلتها وتشوي البيتزا على الحمم البركانية

تعشق الأمريكية ألكسندرا بلودجيت السفر والبيتزا سويا مما دفعها لتوثيق تجربتها الفريدة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

زيارتها كانت لبركان غواتيمالا وطهي البيتزا من خلال رجل متخصص، باستخدام الحرارة البركانية على أحجار الحمم البركانية والتي تقوم الصخور بتوزيع الحرارة وإطلاقها بالتساوي ما يسمح بالتحكم في الطهي، وذلك بقرب فوهة البركان النشط،

وشاركت بلودجيت مقطع الفيديو لها وهي تأكل البيتزا المطهوة عند فوهة البركان وكتبت في تعليق الفيديو:«السفر إلى غواتيمالا لتناول البيتزا المطبوخة عند فوهة بركان نشط».

وأضافت:«يجب أن يكون لديك دليل وهذا البركان نشط، وكان آخر ثوران له عام 2021».