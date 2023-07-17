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الإثنين 17 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفد رسمي من نادي الزوراء العراقي يصل القاهرة للتعاقد مع خالد جلال

خالد جلال
خالد جلال
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وصل وفد من نادي الزوراء العراقي القاهرة في الساعات الماضية، من أجل إبرام التعاقد مع خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، وقيادة الفريق فنيا، لاسيما أنه يمتلك العديد من الخبرات.

ويمتلك خالد جلال، العديد من العروض الخارجية والمحلية، حيث دخل نادي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في مفاوضات معه من أجل إبرام التعاقد خلال الفترة الحالية، وتوليته القيادة الفنية، لاسيما أنه لم يحسم موقفه حتى الان من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

وكانت آخر تجربة لخالد جلال هي قيادة البنك الأهلي في الفترة من فبراير 2021 وحتى ديسمبر 2022، حيث قاد خالد جلال البنك الأهلي في 59 مباراة ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 24 تعادل.

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