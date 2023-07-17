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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم فن التفصيل والحياكة بطور سيناء

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب
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انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي في التفصيل والحياكة والتعامل مع ماكينات الخياطة الحديثة بتنسيق وتنفيذ من جمعية الأسر المنتجة بمركز تدريب المرأة بحي المروة  في العاصمة طور سيناء.

وقالت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة، لـ"البوابة نيوز"، إنه في إطار العمل على استمرارية تنمية المرأة والمشروعات المتناهية في الصغر وتلبية لنداء الرئيس بدعم المرأة البسيطة وتشجيعها على الإنتاج، وبناء على تكليف اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتفعيل مراكز تدريب و تنمية المرأة فقد جرى استئناف فعاليات برنامج التدريب على الخياطة و التفصيل نظام تعليم القطعة الواحدة في اليوم الواحد مجانا بمركز تدريب المرأة بحى المروة، حيث يجرى تدريب السيدات على كيفية التعامل مع ماكينة الخياطة الحديثة وكيفية التفصيل بابسط الطرق حتى تتمكن جيدا كل سيدة من التعامل مع الماكينة والتفصيل لها ولأولادها أو عمل مشروع من منزلها، وذلك تتحول المرأة من مستهلكة إلى منتجة وداعمة لأسرتها.

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- الأسر المنتجة - جنوب سيناء مركز تدريب المرأة بحى المروة - طور سيناء أميمة إبراهيم سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة