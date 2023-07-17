الكنيسة المارونية تبدأ أسبوع الاحتفالات بمار شربل

احتفلت الكنيسة المارونية، بأول أيام عيد القديس شربل، والذي خصص له المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أسبوعا كاملا للاحتفال بتذكاره من ١٦ حتى ٢٣ يوليو الجاري.

وبحسب "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" أقيمت أول القداسات الاحتفالية في كاتدرائية مار يوسف المارونية بحي الظاهر، بحضور المطران جورج شيحان، وقام بالصلاة كل من: الخوري نادر جورج، والخوري جوزيف طيرة، وقاد جوقة القديس يوسف الخوري جورج خطار. وبحضور عددا كبير من أبناء الطائفة المارونية.

وقدم العظة المطران شيحان وقال: "إن رهبنة مار شربل تعيد له في هذا اليوم. لكن عيده الذي نحتفل به يوم ٢٣ يوليو لذا قررنا ان نعقد أسبوعا كاملا للأحتفال هنا في الكاتدرائية ليجتمع كل الكاثوليك في مصر ويحتفلوا بشربل، كل يوم قداس بطقس مختلف وليتورجيا مختلفة تخص الطوائف الكاثوليكية السبعة".

وقام الخوري نادر جورج بالعظة، وتحدث عن" شربل أبن العائلة".. وقال:" شربل نشأ في عائلة تقية تصلي للرب يسوع وتداوم على الصلاة والصوم. عاش شربل ونشأ فلاحا في أسرة فقيرة وفي ظروف صعبة تحت الاحتلال التركي. عاش حياة الزهد والتجرد تحت وصاية عمه، وكان له خالان راهبان تعلم منهما وتعلم من جدته محبة الرب يسوع والصلاة، ومحبة الكنيسة" .

وأضاف الخوري: "اختار الرب يسوع شربل ليجعله قديسا ليكون رمزا يعلم الناس التشبع بحياة التخلي و الطهارة والزهد والمحبة والتواضع".

واختتم القداس واليوم الاحتفالي الأول بزياح القديس شربل.