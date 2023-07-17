برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعمل على خدمة المجتمع والمواطنين عن طريق رفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، وذلك بالتعاون المثمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه يعمل على دعم الدولة في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تدعم العمل الوطني من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم في تعزيز العمل المجتمعي التطوعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العمل الأهلي ساعد في توحيد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم دون تكرار حصول فرد على الدعم مرتين وترك آخرين.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن التحالف الوطني رسخ مفهوم التطوع في العمل الأهلي بين الشباب، إضافة إلى إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني بذل جهدا كبيرا لدعم التنمية والبناء لتعزيز مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية.

وأشاد النائب عمرو عكاشة، بالإنجازات التي حققها التحالف الوطني منذ تأسيسه خلال فترة قصيرة ومنها على سبيل المثال تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، وإنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وإطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإطلاق قوافل ستر وعافية والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية، بالإضافة إلى دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم، فكان للتحالف دور مهم في تنظيم وتعميق مفهوم العمل التطوعي.