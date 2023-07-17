راشفورد يقترب من التجديد لمانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات

كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن توصل نادى مانشستر يونايتد، لأتفاق مع ماركوس راشفورد من أجل التجديد لمدة 5 سنوات.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة مانشستر يونايتد وصلت لمفاوضات مع وراشفورد إلى المراحل الأخيرة من أجل توقيع عقد يمتد حتى عام 2028، بعدما رفض ماركوس العديد من العروض المغرية.

وقدم راشفورد أداء مميزاً الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، وخاض مع اليونايتد 56 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 11 أخرى.

ولعب راشفورد صاحب الـ25 عامًا الشياطين الحمر لدورًا بارزًا في إنهاء جفاف الألقاب لمانشستر يونايتد الذي استمر لـ6 سنوات، من خلال التتويج بلقب كأس الرابطة.

وقاد اليونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الذي خسره أمام مانشستر سيتي، ومكن الشياطين الحمر من إنهاء الموسم في المركز الثالث، والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.