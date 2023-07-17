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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

اختبار القدرات بجامعة
اختبار القدرات بجامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية شعبتي ( التربية الفنية – الموسيقية )  لأداء اختبار القدرات بمقر الجامعة بقنا.

وأكد رئيس الجامعة، توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الاختبارات وتوفير ماكينات الدفع الالكتروني لسداد المصروفات تيسيرا على الطلاب.

وأجرى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بمقار امتحانات القدرات بكلية التربية الرياضية والتربية النوعية للوقوف على حسن سير العمل وتوفير مختلف الخدمات للطلاب.
 شهد الجولة  الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية  الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية  ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

استقبال طلاب الثانوية إختبارات القدرات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الدفع الإلكـتروني امتحانات القدرات