محافظ أسوان: تخطي المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 %

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألفا و 274 طنا حتى الآن.

ولفت إلى أنه تم توريد 148 ألفا و81 طنا بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألفا و152 طنا للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى ، بينما تم إعتماد الطحن بنسبة 70 % أقماح محلية ، و 30 % أقماح مستورة .

وفى نفس السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف ، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

مشيراً إلى أن هناك بعض الصوامع تم إكتمال التوريد بها حيث وصلت لأقصى سعة من الإستيعاب وهى المفالسة وإدفو ، وأيضاً بنكر إدفو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى ، فيما يجرى حالياً توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو ، فضلاً عن هنجر المفالسة ، كما تم توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .