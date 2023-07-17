محافظ أسوان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضراوات

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة ، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر ، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة .

ووقع المذكرة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد طايل العضو المنتدب لإحدى الشركات الإستثمارية للصناعات الغذائية ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة .

جاء ذلك من أجل تحقيق الإستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التى تشتهر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى فتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال و تذليل أى معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية فى كافة المجالات .

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تصدير أكثر من 10 ألاف طن من محصول المانجو خلال الموسم ، وهو ما يساهم فى التسويق المتميز لهذا المنتج الهام لتحقيق الشهرة الواسعة له ، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، فضلاً عن المنتجات الأخرى من الخضروات والفاكهة حيث تنص مذكرة التفاهم على تجهيز وإدارة المنطقة اللوجستية بأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب العلمية اللازمة للخدمات المختلفة بما يحقق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل .

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