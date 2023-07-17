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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،37  للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة  ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 30،وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 26  ، وعلى جنوب الصعيد 44للعظمى والصغرى 30 درجة . 

الارصاد حالة الطقس غدا