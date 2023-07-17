شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،37 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 30،وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44للعظمى والصغرى 30 درجة .