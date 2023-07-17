شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 إلى السبت 22 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ، ليسود طـقـس مـعـتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السـواحل الشمالية الغربية ، معـتـدل الحرارة رطب ليلاعلي كافة الانحاء.

وأضافت الأرصاد انه يشهد اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

واشارت الارصاد الى انه يشهد الثلاثاء 18 يوليو والاربعاء 19 يوليو 2023، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس 20 يوليو ،نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

بينما يشهد والجمعة 21 يوليو والسبت 22 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة

ونصحت الارصاد المواطنين من ان التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

وان ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.