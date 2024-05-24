القوات الروسية تدمر 38 نقطة مراقبة أوكرانية في منطقة خيرسون

قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الروسية دمرت 38 نقطة مراقبة أوكرانية في اتجاه خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف سالدو، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة - "دافعت مجموعة القتال دنيبر بنشاط عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر ومنعت نيران المدفعية الروسية التشكيلات المسلحة الأوكرانية من القدرة على إعادة تجميع صفوفها ودمرت قوارب وطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار".

وأوضح حاكم منطقة خيرسون، أن القوات الأوكرانية خسرت أيضا 38 مركز مراقبة و10 مدافع ميدانية ومدافع هاون و33 طائرة بدون طيار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الأوكراني فقد ما يقرب من 40 جنديًا في معارك مع القوات الروسية في اتجاه خيرسون خلال أمس أول الاثنين.

