أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في السوق

الإثنين 17/يوليو/2023 - 12:15 م

تراجعت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 20 جنيها في سعر الجرام خلال الأيام الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر اليوم الأثنين انتشارا في مصر، نحو 2180 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين ، بمستهل التعاملات بمحلات الصاغة كالتالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام عيار 21 حوالي 2180 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1869 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2491 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 17400 جنيه.

سعر الأونصة

سجل سعر الأونصة عالميا 1955 دولارا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة؛ حيث وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.