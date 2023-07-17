نائب وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات يتفقد مدارس الضبعة والنجيلة بمطروح

قام الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية موسعة شملت إدارتي الضبعة التعليمية شرق المحافظة والنجيلة غرب مطروح بإجمالي عشرين مدرسة.

وجاءت جولة نائب الوزير لرصد المشكلات الخاصة بارتفاع الكثافات والتسرب من التعليم لتلاميذ وطلاب الإدارتين من أجل تقديم الدعم اللوجيستي لتلك المدارس، وكذلك استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة لتقليل ارتفاع الكثافة الطلابية ومواجهة ظاهرة التسرب التعليمي بها.

وجاء ذلك بحضور علي عصفور مدير إدارة الضبعة التعليمية، ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة، وممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي، ولفيف من المهتمين بالشأن التعليمي.

وفي بداية الجولة، نقل شحاته تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للدكتور نائب الوزير، مؤكداً أن قائد الأقليم لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنظومة التعليمية بكافة أرجاء المحافظة.

وشملت جولة نائب الوزير ووكيل الوزارة بإدارة الضبعة مدارس الضبعة ع بنات والضبعة ع بنين وعمر بن عبدالعزيز الابتدائية وشهداء التحرير ع بنين ومجمع محمد خليل للتعليم الأساسي وعبدالله مسعود الابتدائية ونجع الصريحات للتعليم المجتمعي وأولاد علواني للتعليم الأساسي والزيتون للتعليم الأساسي، كذلك شملت جولة نائب الوزير بإدارة النجيلة مدارس أولاد فايز للتعليم الأساسي والعلم الأخضر للتعليم الأساسي وأولاد عميرة للتعليم الأساسي والنجيلة القبلية الابتدائية والمؤامنة للتعليم الأساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية ودوار السبع الابتدائية وأبو شهبة للتعليم المجتمعي والجبالي للتعليم المجتمعي وأولاد فهيد للتعليم المجتمعي والمقرون للتعليم المجتمعي وأولاد خليفة المجتمعية؛ وذلك للوقوف على أرض الواقع واختيار المساحات المطلوبة لإنشاء فصول سابقة التجهيز لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بتلك المدارس ومعالجة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة بمدارس الفتيات.

وأوضح شحاته أن جولة الدكتور ضاهر تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والتطوير الحضاري والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

وأكد نائب الوزير أن الجولة التفقدية بمحافظة مطروح تأتي وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم ومواجهة مشكلة ارتفاع كثافة الفصول التي تشهدها المدارس؛ لضمان تقديم منتج تعليمي لأبناء مطروح وطلاب المناطق الصحراوية والحدودية.

نائب وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات يتفقد مدارس الضبعة والنجيلة بمطروح

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