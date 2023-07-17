رسائل تهديد لجهاز أوسوريو المعاون لقربهم برئيس الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن الجهاز المعاون للمدرب أوسوريو تلقى في الساعات القليلة الماضية رسائل تهديد عديدة نظرا لعلاقتهم وعملهم مع مرتضي منصور رئيس الزمالك الحالي.

أضاف ميدو في تصريحات إعلامية، أمس، رسائل التهديد وصلت إلي عبد الواحد السيد مدير الكرة، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق، تطالبهم بالرحيل وعدم العمل مع مرتضي منصور.

وتابع ميدو، أوسوريو مستمر مع الزمالك ولن يرحل، وسيقود الفريق الأبيض في البطولة العربية بالسعودية.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

واختتم فريق الزمالك مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام فريق فاركو، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين.

سجل ثنائية الزمالك، سيد نيمار في الدقيقة 26، وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد فاركو بقوة ونجح في تسجيل هدفين للاعب سيف تيري ثنائية فاركو بالدقائق 60 و72.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 60 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 42 في المركز التاسع لجدول الترتيب.