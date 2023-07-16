بلاغ يتهم شابًا بمعاشرة طفلة بالدقهلية والمتهم: بينا علاقة حب وبرضاها

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية من ضبط حاصل على دبلوم زراعة ومقيم احدي قرى المركز بعد بلاغ من سيدة تتهمة بمعاشرة نجلتها الطفلة معاشرة الأزواج وبمواجهتة اقر بإرتكابة الواقعة كونه يرتبط بالطفلة عاطفيًا واقامة العلاقة بينهما برضاها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، من "ناهد .ص.ج.م"، 41 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية احدى قرى المركز وبرفقتها نجلتها "د.ا.ا"، 15 عامًا، حاصلة على الشهادة الإعدادية ومقيمة بذات القرية يتهمان "محمد إ.ا.ع"، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بذات القرية بقيامه بمعاشرة نجلتها معاشرة الأزواج حال تواجدها بالمنزل بمفردها.

وقالت الأم، إن نجلتها القاصر تعيش برفقتها وذلك بعد وفاة زوجها بأن والد نجلتها منذ فتره.

بقتنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم في محضر الشرطة بأن ذلك حدت برضا الطفلة القاصر لوجود علاقة عاطفية بينهما.

بمواجهة الطفلة القاصر بما جاء بأقوال المتهم ، أبدت ارتباطها عاطفيًا بالمتهم وحدوث الواقعة برضاها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة تمى الأمديد، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.