أستاذ علاقات دولية: السلاح النووي الورقة الأهم في يد روسيا في الحرب الأوكرانية

قال الدكتور عمرو الديب أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا بالفعل تعتبر أن الورقة الأهم في يديها، خلال الحرب الأوكرانية، هي استخدام السلاح النووي.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مسألة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وتطور هذا الصراع ليشمل مناطق أخرى في شرق أوروبا، أمر متوقع أيضا.

ولفت إلى أن القوة الروسية سواء الاقتصادية أو السياسية لا يمكن مقارنتها بالقوة الاقتصادية والسياسية الغربية، لذلك فإن ورقة السلاح النووي هي دائما في يد روسيا ليس الآن فقط ولكن حتى في تطور العلاقات الفترة المقبلة.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بصراحة أكثر من مرة عن هذا، عند استخدام الأسلحة النووية فهذا يعني نهاية هذا العالم، ويبدو أن السياسيين الغربيين لا يهتمون بهذه الورقة كثيرا، ولا يفهمون أنه إذا أطلق بالفعل أول صاروخ نووي هذا سيعني نهاية هذا العالم، نظرا لترسانة الدول الكبرى النووية الضخمة.