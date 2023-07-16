التعليم: انعقاد الملتقى الأول لتطوير المناهج أغسطس المقبل

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انعقاد الملتقى الأول لتطوير المناهج وفق للمنظور العالمي للمرحلة الإعدادية، يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بحضور خبراء عالميين ودوليين، وعرض المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أنه وجه اللجنة بضرورة التركيز على الولاء والانتماء، وكذا المفاهيم الكبرى وليس الحشو.

وأكد الوزير أنه عقب الانتهاء من مناهج الإعدادية سنتطرق للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية: مصر بها 25 مليون طالب، وعندما نرغب في الحث على الولاء والانتماء فهنا يكون ذكاء من القوات المسلحة ان تشترك مع التربية والتعليم في الندوات التثقيفية بحضور اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والشيخ الحبيب على الجفري، والدكتورة غادة عامر وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددا من الطلاب.