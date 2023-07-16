ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم: انعقاد الملتقى الأول لتطوير المناهج أغسطس المقبل

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انعقاد  الملتقى الأول لتطوير المناهج وفق للمنظور العالمي للمرحلة الإعدادية، يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بحضور خبراء عالميين ودوليين، وعرض المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أنه وجه اللجنة بضرورة التركيز على الولاء والانتماء، وكذا المفاهيم الكبرى وليس الحشو.

وأكد الوزير أنه عقب الانتهاء من مناهج الإعدادية سنتطرق للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال  كلمته بالندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية: مصر بها 25 مليون طالب، وعندما نرغب في الحث على الولاء والانتماء فهنا يكون ذكاء من القوات المسلحة ان تشترك مع التربية والتعليم في الندوات التثقيفية بحضور  اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والشيخ الحبيب على الجفري، والدكتورة غادة عامر وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددا من الطلاب.

التربية والتعليم الهوية المصرية الدفاع الشعبى والعسكري المناهج الجديدة الندوات التثقيفية تطوير المناهج