مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم قطار بموتوسيكل أعلي مزلقان بشتيل

لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم قطار بدراجة نارية موتوسيكل بمزلقان بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بدراجة نارية موتوسيكل بمزلقان بشتيل دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عبور 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية موتوسيكل لشريط السكة الحديد صدمهم قطار، وأسفر الحادث عن مصرع أحدهم وإصابة الآخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.