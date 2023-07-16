بوتين بسخرية عن السياسيين الأوروبيين: هم مستعدون لشنق أنفسهم بإيعاز من واشنطن

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسخرية، على تصرفات الكثير من السياسيين الأوروبيين المتعلقين كليا بتوجيهات الولايات المتحدة والمستعدين لتنفيذ كل أوامرها.

وقال الرئيس بوتين في مقابلة تلفزيونية: "يبدو لي أحيانا أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط (الأطلسي)"، وذلك وفقا لروسيا اليوم.

وشدد الرئيس بوتين على أنه وصف الوضع بالضبط كما يبدو بالنسبة له.

وأضاف الرئيس الروسي: "لو قالوا غدا للسياسيين الأوروبيين: لقد قررنا شنقكم جميعا، فسيقومون بخفض عيونهم إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط: هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟".

وتابع الرئيس قوله: "ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الفشل مصيرهم وسيصابون كما أعتقد بخيبة أمل، لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".