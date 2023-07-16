ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين بسخرية عن السياسيين الأوروبيين: هم مستعدون لشنق أنفسهم بإيعاز من واشنطن

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسخرية، على تصرفات الكثير من السياسيين الأوروبيين المتعلقين كليا بتوجيهات الولايات المتحدة والمستعدين لتنفيذ كل أوامرها.  

وقال الرئيس بوتين في مقابلة تلفزيونية: "يبدو لي أحيانا أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط (الأطلسي)"، وذلك وفقا لروسيا اليوم.

وشدد الرئيس بوتين على أنه وصف الوضع بالضبط كما يبدو بالنسبة له.

وأضاف الرئيس الروسي: "لو قالوا غدا للسياسيين الأوروبيين: لقد قررنا شنقكم جميعا، فسيقومون بخفض عيونهم  إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط: هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟".

وتابع الرئيس قوله: "ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الفشل مصيرهم وسيصابون كما أعتقد بخيبة أمل، لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".

الرئيس الروسي فلاديمير الولايات المتحدة الأوروبيين السياسيين