هندسة المنصورة تنعى الأستاذ المتوفى أثناء تأدية عمله اليوم

نعى الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، باسم الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وفاة الدكتور جمال سلطان رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الأسبق، داخل مكتبه اليوم، إثر تعرضه لسكته قلبية مفاجئة، وجري نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وأصدر عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، بيانا، نعي فيه رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الأسبق، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يتقدم الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية بالمواساة وخالص العزاء في الدكتور جمال سلطان رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الأسبق، داعياً المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وسكن الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وأصدقائه وطلابه وزملائه الصبر والسلوان».

وقال أحد زملاء الدكتور جمال سلطان ، إن الدكتور حضر اليوم، وجلس على مكتبه يمارس عمله، وبعد فترة شعر بالإعياء، ونام على المكتب، وحاولنا إيقاظه إلا أنه لم يرد علينا، وطلبنا الإسعاف ونقله إلي استقبال مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وهناك أكد الأطباء وفاته بالسكتة القلبية.

وأضاف أن الدكتور جمال سلطان كان حريصا على عمله في الكلية ورغم أنه أستاذ متفرغ إلا أنه كان دائم الحضور ويوجه طلابه وينهل الجميع من علمه في مجال الهندسة الميكانيكية.