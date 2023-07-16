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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية عام 2023

اليابان
اليابان
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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالبلاد منذ بداية العام الجاري وذلك في شمال العاصمة طوكيو.

 وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن السلطات سجلت وصول درجة الحرارة بمدينة "كيرو" بالعاصمة إلى 39.4 درجة وهي الأعلى منذ بداية العام، مضيفة أن درجة الحرارة في غرب العاصمة تخطت الـ38 درجة في عدد من المدن.

وتشهد اليابان ارتفاعًا في درجات الحرارة في شرق وغرب البلاد، بالإضافة إلى الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية، وحثت السلطات المواطنين على اتخاذ احتياطاتهم؛ للحول دون تعرضهم لضربات الشمس.

اليابان طوكيو