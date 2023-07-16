كارثة جديدة في الزمالك تهدد بمضاعفة إيقاف القيد

يسعى مسئولو الزمالك، للوصول إلى حل ودي مع المهاجم المغربي خالد بوطيب، قبل الحصول على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحصوله على 2.7 مليون دولار.

وحصل بوطيب، على حكم من المحكمة الرياضية، بحصوله على 2.7 مليون دولار، وفقا لعقده السابق مع النادي، وينتظر الحصول على حكم نهائي من الفيفا، يُلزم الزمالك بسداد المبلغ، وفي حال التخلف سيتم مضاعفة عقوبة إيقاف القيد.

ويحاول الزمالك في الوقت الحالي، رفع عقوبة إيقاف القيد، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة، البالغة مليون ونصف دولار، قيمة عودة محمود عبدالرازق شيكابالا للفريق موسم 2015.

وعاد شيكابالا لصفوف الزمالك، موسم 2015، قادمًا من سبورتنج لشبونة، مقابل 580 ألف يورو، دون سداد المبلغ، ليتم مضاعفة المبلغ بعد فرض فائدة سنوية بقيمة 10%.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك لقاء الليلة في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة، بعد الفوز فى ١٧ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات والخسارة في ٨ مواجهات أخرى، فيما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.