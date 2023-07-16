قصور الثقافة تناقش "30 يونيو وتصحيح المسار".. الثلاثاء المقبل

يعقد قصر ثقافة مصر الجديدة، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو الجاري، ندوة ثقافية بعنوان "30 يونيو وتصحيح المسار"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يتحدث في الندوة الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أسامة راغب.

كما ستقام أمسية شعرية بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" بمشاركة الشعراء: سعيد المصري، وسعيد شحاتة، وآمال ناجي، وعبير العيسوي، ويدير الأمسية الدكتور طارق منصور.

الندوة تنظمها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة عبده الزراع، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وذلك من خلال برنامجها الثقافي والفني.