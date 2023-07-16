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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام  عن حالة سيدة وزوجها شوههما شقيقها بسبب الميراث بمنشأة ناصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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بدأت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة إصابة سيدة وزوجها، بعدما أقدم شقيقها علي تشويهم جسده بماده كاوية"ماء نار"، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالتهم الصحيه وإعداد تقرير بها، وباشرت التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش – مقيم بدائرة القسم)، طرف ثان: (شقيقته ، وزوجها – مقيمان بدائرة القسم "مصابان بحروق بأماكن متفرقة") وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وذلك بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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