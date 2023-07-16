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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تدريبات دفاع صاروخية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

اليابان والولايات
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
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 أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد، إجراء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتدريبات دفاع صاروخية مشتركة في بحر اليابان. 

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الوزارة قولها "إن هذه التدريبات تعزز التعاون الثلاثي في وقت تزداد فيه حدة الوضع الأمني المحيط باليابان وتظهر التزام الدول الثلاث بحماية النظام الدولي على أساس سيادة القانون".

وتعتقد وزارة الدفاع أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي هو نوع جديد يستخدم الوقود الصلب، مما يتيح إطلاقا أسرع مقارنة بالوقود السائل.

كوريا الشمالية اليابان كوريا الجنوبية الولايات المتحدة