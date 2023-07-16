بالفيديو.. رئيس كينيا يشيد بجهود السيسي في استضافة cop 27

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو، إنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، وأننا عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".

وأشاد روتو، خلال كلمته في قمة «نيباد» التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود الرئيس المصري في رئاسة لجنة الرؤساء والحكومات بشكل فعال، ساعد «نيباد» على تحقيق إنجازات رائعة خاصة في أجندة 2063، فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري الاقتصادي.

ووجّه الرئيس الكيني، الشكر إلى الرئيس السيسي، لنجاحه في استضافة قمة المناخ COP27، والخاصة بالميثاق المناخي للأمم المتحدة في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي عرضت للعالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا، وساهمت في حل أكبر تحدٍ وجودي يواجه الإنسانية، والمتمثل في التغير المناخي.