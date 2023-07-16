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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. فتح باب تظلمات مسابقة شغل وظيفة مهندس بجنوب سيناء

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه اعتبارا من اليوم الأحد 16 يوليو وحتى الخميس 20 من نفس الشهر، فتح باب تظلمات مسابقة رقم (2) لسنة 2023، لشغل وظيفة مهندس المعلن عنها بديوان عام المحافظة.

كانت محافظة جنوب سيناء قد أعلنت أسماء المقبولين بالمسابقة رقم (2) لعام 2023 المعلن عنها بيدوان عام المحافظة بوظيفة مهندس وهم:

1- عودة موفق عودة عتيق (مهندس مدني)

2- اعتماد طلحة موسى الزفتاوي (مهندس مدني)

3- بسمة عبدالمنعم سعد أحمد الزناتي (مهندس عمارة)

4- مي عبدالمنعم سعد أحمد الزناتي (مهندس عمارة)

5- أمل عبدالحميد محمد خليل (مهندس كهرباء)

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فتح باب تظلمات مسابقة رقم 2 لسنة 2023 شغل وظيفة مهندس - محافظة جنوب سيناء أسماء المقبولين بالمسابقة رقم 2 لعام 2023 اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء