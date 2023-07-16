اليوم.. فتح باب تظلمات مسابقة شغل وظيفة مهندس بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه اعتبارا من اليوم الأحد 16 يوليو وحتى الخميس 20 من نفس الشهر، فتح باب تظلمات مسابقة رقم (2) لسنة 2023، لشغل وظيفة مهندس المعلن عنها بديوان عام المحافظة.

كانت محافظة جنوب سيناء قد أعلنت أسماء المقبولين بالمسابقة رقم (2) لعام 2023 المعلن عنها بيدوان عام المحافظة بوظيفة مهندس وهم:

1- عودة موفق عودة عتيق (مهندس مدني)

2- اعتماد طلحة موسى الزفتاوي (مهندس مدني)

3- بسمة عبدالمنعم سعد أحمد الزناتي (مهندس عمارة)

4- مي عبدالمنعم سعد أحمد الزناتي (مهندس عمارة)

5- أمل عبدالحميد محمد خليل (مهندس كهرباء)