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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من "نابلس" و"بيت لحم"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين من محافظتي "نابلس" و"بيت لحم"، شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لمحافظة نابلس. 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "أبو نجيم" في بيت لحم، واعتقلت شابا بعد تفتيش منزل ذويه.

الاحتلال الإسرائيلي نابلس بيت لحم الضفة الغربية